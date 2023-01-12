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Yaramazlara biraz batar!

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Ukrayna’daki birliklerin başına geçti

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna’daki ‘özel askeri operasyondan’ sorumlu Müşterek Askeri Kuvvetlerin başına getirildi.

Fotoğraf: AA

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik komuta kademesinde değişikliklerin yapıldığı belirtildi.


Gerasimov’un Müşterek Askeri Kuvvetlerin başına getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Müşterek Askeri Kuvvetlerin önceki komutanı ve Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin’in ise Gerasimov’un yardımcılığı görevini yürüteceği kaydedildi.

Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Aleksey Kim’in de Gerasimov’un yardımcıları olarak atandıkları bildirildi.

Özel askeri operasyondan sorumlu komuta kademesindeki seviyenin, operasyon kapsamında yürütülen görevlerin genişletilmesi nedeniyle yükseltildiğinin vurgulandığı açıklamada, “Değişiklikler, Rus ordusunun birimleri arasındaki etkileşiminin daha yakın bir şekilde organize edilmesi, her türlü desteğin kalitesinde ve birliklerin yönetiminin etkinliğindeki artışla da ilgilidir” denildi.

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