Rusya duyurdu: Ukrayna'da üç günlük ateşkes

Rusya, 2’nci Dünya Savaşı zaferinin 80’inci yıl dönümü ve insani nedenlerle Ukrayna’da üç günlük geçici ateşkes ilan etme kararı aldı.

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre geçici ateşkes 7 Mayıs’ı 8 Mayıs’a bağlayan gece yarısından 10 Mayıs’ı 11 Mayıs’a bağlayan gece yarısına kadar sürecek.

Açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla bu sürede tüm askeri eylemlerin durdurulacağı bildirildi.

Kremlin, Ukrayna’ya ise şu uyarı yaptı: “Rusya, Ukrayna tarafının da bu örneği izlemesi gerektiğini düşünüyor. Kiev yönetimi ateşkesi ihlal etmesi halinde Rusya Silahlı Kuvvetleri uygun ve etkili şekilde cevap verecek.

Rus tarafı, Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırmayı ve uluslararası ortaklarla yapıcı etkileşimi hedefleyen ön koşulsuz barış görüşmelerine hazır olduğunu bir kez daha dile getiriyor.”

Rusya, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna’da 19 Nisan’da 18:00’den, 21 Nisan 00:00’a kadar geçici ateşkes ilan etmişti.



