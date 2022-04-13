Ruslardan Netflix’e toplu dava

Rusya’da birçok kullanıcı, çevrimiçi dizi-film platformu Netflix’e dava açtı.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlayan işgal harekatının ardından birçok uluslararası şirket Rusya pazarını terk etmeye başlamıştı. Netflix de 7 Mart’ta ülkedeki faaliyetini durdurduğunu bildirmişti.

Rus haber ajansı RIA’nın aktardığına göre Chernyshov, Lukoyanov & Partners hukuk firması, şunları kaydetti: “Bugün Netflix kullanıcılarının haklarını savunan bir hukuk firması Netflix aleyhinde Moskova’nın Khamovnichesky Bölge Mahkemesi’ne başvurarak toplu dava açtı.”

Açıklamada, davanın nedeni olarak, ‘Netflix’in tek taraflı olarak faaliyetini durdurması nedeniyle Rus kullanıcıların haklarını ihlal etmesi’ gösterildi.

Netflix henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.