Rus doğalgazının Almanya’ya akışı yeniden başladı

10 gün önce ‘bakım’ gerekçesiyle Rusya’dan Almanya’ya uzanan Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğalgaz akışı yeniden başladı.

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Rusya’nın Ukrayna’ya işgal operasyonuna Avrupa ülkeleri yaptırımlarla karşı çıksa da Rusya’nın doğalgazına bağımlılar. Öyle ki Avrupa’da doğalgaz konusunda Moskova’ya en bağımlı ülke Finlandiya’nın 2020 verilerine göre aldığı doğalgazın yüzde 94’ü Rusya’dan.

Onu sırasıyla yüzde 49’la Almanya, yüzde 46’yla İtalya, yüzde 40’la Polonya, yüzde 24’le de Fransa takip ediyor.

Moskova da bu durumu yaptırımlara karşı koz olarak elinde tutuyor.

Rusya’dan Almanya’ya uzanan büyük boru hattındaki doğalgazın 10 günlüğüne ‘bakım’ gerekçesiyle durdurulduğu açıklanmıştı.

Almanya merkezli haber ajansı DPA, Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğalgaz akışının bu sabah yeniden başladığını duyurdu.