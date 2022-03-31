RTÜK başkanından Beren Saat üzerinden ‘uyanıklık dersi’

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ebubekir Şahin, oyuncu Beren Saat’in açıklamalarını haberleştiren medyayı ‘uyanık olma konusunda’ uyardı.

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Dün Ankara’daki Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde eşi şarkıcı Kenan Doğulu’yla birlikte ‘iklim elçisi’ olarak ödül alan Beren Saat şöyle konuşmuştu: “Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üzerine peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik. Fakat sonrasında kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde, ‘Köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor’ cevabını aldık.

Basında, sanatta sansüre isyan ettiğimizde ‘Yüzümüzü hep Batı’ya döndük şimdi birazcık da Doğu’ya bakalım’ dendi. O günlerde harekete geçebilecek pek çok kişi göz yumduğu için bugün ülkemizin en değerli üniversiteleri saygınlığını yitiriyor. Öğrenciler derslerine karınlarını doyuramadan girmek zorunda kalıyor. Türkiye teknolojide, bilişimde dünyanın gerisinde kalıyor ve kadın cinayetlerinde her yıl yüzlerce kadının yaşam hakkı elinden alınıyor.”

‘Engellemede üzerinize düşen rolü yerine getirin’

RTÜK etkinliğinde konuşan Şahin, Saat’in açıklamalarının ‘dezenformasyon’ olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı: “Toplumumuzla hiç bağdaşmayan, toplumumuzun birçok kesimi tarafından belki de yadırganacak bir dezenformasyonu, bir söylemi nasıl gözümüzün içine baka baka verdiğini hep beraber görmüş olduk. Medyamıza düşen görevse bu tür dezenformasyonun topluma aktarılırken uyanık olması ve bunların engellenmesinde üzerine düşen rolü ve görevi yerine getirmesi şeklindedir.”