RSF, Türkiye’deki Suriyeli gazeteciler için koruma istedi 

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Türkiye’de bulunan Suriyeli gazetecilerin hayatlarının tehlike altında olacağı ülkelerine geri gönderilme riski bulunduğunu duyurdu.

RSF’nin yazılı açıklamasına göre, Suriyeli gazeteciler sokaktan ve evlerinden alınarak sorgulanıyor, kötü muameleye maruz kalıyor ve sınır dışı edilmekle tehdit ediliyor. RSF, yazılı bildiride Türkiye’yi Suriyeli gazetecileri can güvenliği bulunmayan bu ülkeye göndermemeye çağırdı.

Gizlenerek yaşıyorlar

RSF, duyurudan önce üç Suriye gazeteciyle bağlantıya geçti. Açıklamaya göre, gazeteciler “Büyük korku içerisindeyiz” diyor. Adlarının açıklanmasını istemeyen gazeteciler sınır dışı edilmemek için gizlenerek, sokağa çıkmadan ve işe gidemeden yaşamak zorunda bırakıldıklarını aktarıyor.

RSF, 2019’da dış politika nedeniyle Suriyeli gazetecilerin sınır dışı edilme vakalarının tırmandığını duyurmuştu. RSF’nin açıklamasında son zamanlarda gazetecilerin koruma sağlayan belgeleri yenilemede zorluk çektiğini aktarıldı.

RSF verilerine göre, Suriye’de savaşın patlak verdiği 2011’den bu yana, 300 ila 700 gazeteci öldürüldü. Savaş sürecinde 300’ü aşkın gazeteci tutuklanırken 100’e yakını da kaçırıldı. Bu dönemde tutuklanmış veya kaçırılmış olan 100’e yakın gazeteciden bugün hala haber alınamıyor.