Rose Leslie, eşi Kit Harington’ın alkol bağımlılığıyla başa çıkma sürecini anlattı

Game of Thrones dizisinin yıldızı Rose Leslie dizideki rol arkadaşı, gerçek hayattaki eşi Kit Harington’ın alkol bağımlılığıyla mücadelesinde geldiği noktayı anlattı.

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Harper’s Bazaar Britanya edisyonuna kapak olan oyuncu ilk kez eşinin içkiyi bırakma yolculuğu hakkında konuştu: “Kit için, kendini bağımlı olarak tanımlaması çok önemli. Adsız Alkolikler topluluğu onun için çok sevgi dolu bir alan yarattı; dinlendiğini, yalnız olmadığını hissetirdi. Ama rehabilitasyona gitmeseydi şu an çok farklı bir yerde olurdu.”

Leslie kendisi ve eşinin şu an çok iyi olduğunu ve Harington’ın 2019’da bir merkezde inzivaya çekilmesinin ardından şimdi birkaç yıldır ayık olduğunu söyledi. Oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bağımlılık hakkında çok şey öğrendim. Bu Kit’in de ömrü boyunca farkında olacağı bir şey ama bir daha içip içmemek kendi kararı. Ne kadar bakıcılık yapılırsa yapılsın bu, karar verdiği şeyi yapmasına engel olamaz. Ben kendi üzerime böyle bir baskı koymamayı tercih ediyorum. Davranışlarının sorumluluğu onun üzerinede. Onu içkiden korumak benim vazifem değil.”

Harington geçen yıl The Sunday Times’a alkol bağımlığıyla mücadelesiyle ilgili açık yüreklilikle konuşmuştu. ‘Game of Thrones’ finalinde sonra çok korkun bir dönemden geçtiğini anlatan oyuncu “Kötü, utanç verici bir insan olduğunuz düşündüğünüz bir noktaya geliyorsunuz. Ve bir çıkış yolu yokmuş gibi hissediyorsunuz. İçkiyi bırakmak ‘hayır, değişebilirim‘ deme süreci” ifadelerini. kullanmıştı.