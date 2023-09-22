Ronaldo, ‘milli gün’ için kılıç dansı yaptı

Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında forma giyen dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, geleneksel kıyafetlerle takım arkadaşlarıyla birlikte kılıç dansı yaptı.

Fotoğraf: AA

23 Eylül Suudi Arabistan Milli Günü için Al Nassr takımından yapılan görüntülü sosyal medya paylaşımında, “Hep birlikte, bir bayrak altında hayal ederiz ve başarırız” ifadeleri kullanıldı.

Görüntülü paylaşımda, Ronaldo’yla birlikte Senegalli golcü Sadio Mane ve takımın diğer futbolcularının da, bişt denilen geleneksel Arap kıyafetini ve kufiyye denilen başlığı giydiği ve kılıç dansı yaptığı görülüyor.