Diken

Yaramazlara biraz batar!

Roma Amsterdam’la anlaştı: Her hafta 900 ton çöp gönderecek

Ürettiği çöple başa çıkamayan İtalya’nın başkenti Roma, her hafta 900 ton atığı Hollanda’ya gönderecek.

Bugünlerde Roma – Amsterdam arasında yeni bir tren seferi işliyor, ancak yolcu değil çöp taşıyor.


Dutch Review’de yayınlanan habere göre çöp yakma kapasitesi yetersiz olan İtalya’nın başkenti, Nisan ayından başlayarak haftada yaklaşık 900 ton çöpü Amsterdam’a yollayacak. Hollanda’daki Het Parool gazetesi ülkenin bu alışverişten ton başına 200 avro (haftada 180 bin avro) kazanacağını duyurdu.

Roma’daki çöp sorununun baş edilemeyecek kadar büyümesinin önemli bir sebebi, geçen Haziran ayında şehrin çöp öğütme merkezinde çıkan yangın. Roma’nın yeni bir tesis yapmasının 2026’yı bulması bekleniyor.

SON HABERLER

Lady Gaga ‘Joker Merdivenleri’nde

Çekimleri devam eden ikinci Joker filmi ‘İkili Delilik’te Joaquin Phoenix’e eşlik eden Lady Gaga, ilk filmin ikonik mekanı ‘Joker Merdivenleri’ndeydi.

New York Times mavi tikini kaybetti

ABD gazetesi The New York Times, ‘mavi tik’e sahip ‘onaylı hesap’ için Twitter’a para ödemeyeceğini açıklayınca resmi hesabındaki onay işareti kaldırıldı.