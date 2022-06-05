Roland Garros’ta final günü: Nadal 14. kupa için Ruud’la karşılaşacak

Fransa Açık Tenis Turnuvası erkekler finalinde İspanyol Rafael Nadal (36) ve Norveçli Casper Ruud (23) karşı karşıya geliyor.

Roland Garros’ta 13. kez zafere ulaşan ve ‘toprağın kralı’ olarak nitelenen Nadal, çeyrek finalde Sırp Novak Djokovic’i 3-1’lik sonuçla geçmişti. Yarı finalde Alman Alexander Zverev ile karşılaşan Nadal, setlerde 1-0 öndeyken rakibinin sakatlanarak maçtan çekilmesinin ardından finale çıktı.

8 numaralı seribaşı Ruud, yarı finalde Marin Cilic’i 3-1’lik sonuçla geçerek finale yükseldi. Rafael Nadal’ın kurduğu tenis akademisinin öğrencilerinden olan Ruud kariyerinin ilk grand slam finaline çıkacak.

Dünya 5 numarası Nadal, kazanması halinde Roland Garros’ta 14. şampiyonluğa ulaşmış olacak. 21 grand slam kazanarak Roger Federer ve Novak Djokovic’i geride bırakan İspanyol raket, 22. şampiyonluğu hedefleyecek.

Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye saatiyle 16:00’da başlayacak maç, şifresiz olarak DMAX kanalında yayımlanacak.