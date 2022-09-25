Roger Waters’ın, Ukrayna’nın first lady’sine yazdığı mektup konser iptal ettirdi

Britanyalı rock grubu Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters (79), Polonya’da vermeyi planladığı konserleri iptal etti. Gerekçe ünlü müzisyenin Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline bakış açısı.

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Rusya, Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgal etmişti. Waters, Ukrayna’nın first lady’si Olena Zelenski’ye bu ay başında yazdığı açık mektupta ‘aşırı milliyetçileri Ukrayna’yı bu korkunç savaşa sürüklemekle’ suçlamıştı. ABD olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna’ya silah desteği vermesini eleştirmiş, NATO’nun Rusya’yı provoke ettiğini ifade etmişti. Waters’ın Ukrayna savaşı konusundaki ‘duruşu’, Polonya kamuoyunda tepki çekmişti.

Krakow kentindeki Tauron Arena, Waters’ın 21 ve 22 Nisan 2023’te vermeyi planladığı konserlerin programdan kaldırıldığını açıkladı. Arena’da görevli Lukasz Pytko, ”Roger Waters’ın menajeri neden belirtemeden konserleri iptal etme kararı aldığını söyledi” dedi.

Waters’ın ‘This Is Not a Drill’ turunun internet sitesinden de Krakow konserleri kaldırıldı.

Polonya basınındaki haberlere göre Krakow kentinin belediye meclisi üyeleri önümüzdeki hafta Waters’ı ‘persona non grata’ (istenmeyen adam) ilan etmek için oylama yapacak. Ve, Waters konserleri Polonya’daki tepkiler nedeniyle iptal etti.