‘Rock’çı imam’dan AİHM’e başvuru

Antalya’da yaşayan 51 yaşındaki ‘Rock’çı imam’ Ahmet Muhsin Tüzer, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu.

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‘FiRock’ isimli grubuyla albüm çıkarıp konserler veren Tüzer, imamlıktan alınmasının ardından mesleğine dönmüştü. Daha sonra meslekten ihraç edilen imam, karara itiraz etmişti. Hem idare mahkemesi hem de Danıştay tarafından itirazları reddedilmişti.

Tüzer, Danıştay kararı sonrası Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuş, AYM de başvuruyu kabul edilemez bulmuştu.

Son çare AİHM

İmam, bu gelişmelerin ardından AİHM’in yolunu tuttu.

Davasını anlatan Tüzer, 1990’dan 2018’e kadar imamlık yaptığını, Türkiye’de sekiz, yurt dışında üç konser verdiğini belirtti.

İmam, şunları kaydetti: “2018’de müftülükten konser için izin almadığım gerekçesiyle şikayet edildim. Bu nedenle de meslekten ihraç edildim. Ne yazık ki Türk mahkemelerinden hakkımda olumlu karar çıkmadı. Anayasa Mahkemesi’nin ret kararında süre aşımını göstermesi beni çok üzdü. Avukatım aracılığıyla AİHM’e başvurduk. Kararın olumlu olacağına gönülden inanıyorum. Çok sevdiğim ve büyük hizmetler yapmama aracı olan imamlık görevine tekrar döneceğim günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İhraç edilmeme sebep olanları affettim.”