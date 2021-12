Robert Pattinson’lı The Batman’den yeni fragman: The Bat and The Cat

Başrolünü Britanyalı oyuncu Robert Pattinson’ın oynadığı film The Batman’den ‘The Bat and The Cat’ adlı yeni bir fragman yayımlandı.

Yönetmen koltuğunda Matt Reeves’in yer aldığı filmin yeni fragmanında Zoe Kravitz’in canlandırdığı ‘Catwoman’ karakteriyle Pattison’ın canlandırdığı ‘Batman’ karakterinin diyalogları öne çıkıyor.

Oyuncu kadrosunda Paul Dano, Andy Serkis, Colin Farrell, Jeffrey Wright, John Turturro ve Peter Sarsgaard gibi isimlerin de yer aldığı The Batman 4 Mart 2022’de vizyona girecek.