Rishi Sunak, üniversitelerin ‘iş bulma garantisi’ olmayan bölümlerine kısıtlama getirecek

Britanya Başbakanı Rishi Sunak, üniversitelerin mezun olduğunda ‘iş bulma garantisi’ olmayan bölümlerine kısıtlama getirileceğini söyledi.

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Plana göre, Öğrenci Ofisi’nden (OfS), gelecekte kazanç potansiyeli görülmeyen bölümler dahil halihazırda iyi sonuçlar vermeyen bölümlere alınan öğrenci sayısına kısıtlama getirilecek.

Rushi Sunak / AA

İndependent‘in aktardığına göre Sunak, bu kararın ana mesajının ‘Hayatta başarılı olmak için üniversiteye gitmek zorunda değilsiniz’ olduğunu söyledi:

“Düşük kaliteli eğitim veren kurumlar bu öğrencilerden faydalanıyor, onların iş bulmasına da imkan sağlamıyor, maddi olarak da kötü durumda bırakıyor.”

Eğitim Bakanı Robert Halfon, bu uygulamanın sanat ve insani bilimler derslerine yönelik olmadığının altını çizdi.

İşçi Partisi ise Sunak’ı dezavantajlı öğrencilerin üniversiteye gitmesini zorlaştırmakla suçladı.