Richard Gere, eski İtalyan bakan aleyhine şahitlik edecek: Sığınmacı gemisine izin vermemişti

ABD’li oyuncu Richard Gere (72), 2019’da sığınmacıları taşıyan İspanyol kurtarma gemisinin ülkesinin limanlarına demirlemesine izin vermediği gerekçesiyle yargılanan aşırı sağcı eski içişleri bakanı Matteo Salvini aleyhine şahitlik edecek.

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Salvini, Ağustos 2019’da, İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms’a ait, Akdeniz’de kurtarılan 147 sığınmacıyı taşıyan geminin İtalya’daki limanlara yanaşmasına izin vermemişti. Gemi, Lampedusa Adası açıklarında demirlemiş bazı sığınmacılar korkuyla suya atlamıştı. Sicilya’da savcılık Salvini hakkında görevi ihmalden soruşturma başlatmıştı.

O sırada ailesiyle İtalya’da tatilde olan Gere, sivil toplum kuruluşuyla iletişim kurarak gemiye başta yiyecek olmak üzere yardım malzemesi taşıyanlardandı. Daha sonra Lampedusa’daki bir konferansa katılarak sığınmacıları Akdeniz’de boğulmaktan kurtaran sivil toplum kuruluşuna destek çağrısı yapmış, “O gemideki herkes ölebilirdi” demişti.

Deneyimli oyuncu daha önce birkaç kez Lampedusa’ya gittiğini, oradaki sığınmacıların durumunu bildiğini, çok acı çektiklerini vurgulamıştı.

19 gün sonra, gemideki sığınmacıların Lampedusa’ya ayak basmasına izin verilmişti. Salvini, tepki ve eleştirilere, ‘sadece görevinin gereğini yaptığını ve bu nedenle geminin demirlemesine izin vermediğini’ söyleyerek yanıt vermişti.

Suçlu bulunduğu takdirde 15 yıla kadar hapis alması muhtemel olan Salvini, “Ülkemi koruduğum için yargılanacak mıyım? Bunu başım dik yaparım” demişti.

Geçen hafta Open Arms’ı temsil eden avukatlar şahitlerin isimlerinin yer aldığı listeyi mahkemeye sundu. Şahitler arasında Gere de var. Britanya’da yayımlanan Guardian gazetesinin ulaştığı Open Arms yönetimi, Gere’in hakim çağırdığı takdirde şahitlik için mahkemeye gideceğini söyledi.

Salvini, Gere’in şahitlik etmesiyle ilgili, “Birileri duruşmayı şova çevirmek ve Richard Gere’i görmek istiyorsa onu sinemaya yollayın. Gere’i oyuncu olarak tanırım. Bana ne tür dersler vermek istediğini anlamış değilim” ifadelerini kullandı ve mahkemeye giderse annesi için imza isteyeceğini de sözlerine ekledi.

Mahkemenin 23 Ekim’de davayı karara bağlaması bekleniyor.