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Yaramazlara biraz batar!

Remzi Özdemir: Vatandaşı bireysel iflastan kurtaracak tek kurum BDDK


Vatandaş limiti dolan kredi kart borcunu kapatabilmek için bireysel kredi çekti. Bazı kişiler bireysel krediyi faiz düşük enflasyon yüksek diye çekip altın aldı dolar aldı.

Ancak bu kişiler parmak sayısı kadar az. Kredi kullananların büyük bir bölümü sadece borçlarını kapatmak ya da geçinebilmek için aldı.


Yine BDDK’nın aldığı bana göre yanlış olan bir karar ile bu kredilerde vade 24 aya düşürüldü.

Peki ne yapmalı?

Vatandaşı bireysel iflastan kurtaracak tek kurum BDDK’dır. Acil olarak bireysel kredilerde vade 60 aya kadar çıkartılıp rahat bir nefes aldırmalı. 60 ayı en azından yapılandırmalarda kullanmak mümkün.

Yoksa Türkiye’de bireysel iflas dalgası kaçınılmaz olacaktır.

Remzi Özdemir’in yazısı

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