Remzi Özdemir: SPK’dan ceza yiyen faiz lobisi İstanbul’da yatırımcı toplantısı düzenliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da (BIST) gerçekleştirilen işlemler nedeniyle JP Morgan’a piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu için 32,7 milyon TL ceza kesti.

Bu kurum ile Türkiye’nin kavgası aslında yeni değil.

Türkiye için JP Morgan, faiz lobisi ve Türkiye’ye zarar veren dış güç.

İşte o piyasa bozucusu, faiz lobisi ve dış güç JP Morgan, cuma günü İstanbul’da lüks bir otelde fon yöneticileriyle bir toplantı düzenledi.

Bu toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan katıldı.

Toplantı basına kapalı yapıldı.

Hiç kimse içeri alınmadı. Ne konuşuldu bilinmiyor.

Aylar önce SPK’dan ceza yiyen faiz lobisi İstanbul’da yatırımcı toplantısı düzenliyor. Otelin salon kapısında bekleyen gazeteci, faiz lobisinin İstanbul temsilcisi tarafından korumalara talimat verilerek otelin bahçesinin dışına çıkartılıyor.

Burada benim kanıma dokunan, dahası ülkem adına utandığım olay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın bu bir avuç yabancı fon yöneticisinin ayağına gitmesi.

Remzi Özdemir’in yazısı