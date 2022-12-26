Remzi Özdemir: Sorunlar, ‘Hollanda açlık kışı’ gibi belki de onlarca yıl sonra ortaya çıkacak

İYİ Parti lideri Meral Akşener, cumhuriyet tarihinin en derin ve büyük krizi ile ilgili bir konuşmasında çocukların yeterince beslenememesinden kaynaklanan sorunları dile getirdi.

Bingöl’de ziyaretlerinin ardından basın açıklamasında bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Köylerde üretim durunca şehirde çoluğuna çocuğuna gıda yardımı yapma işlemi ortadan kalkmış. Dolayısıyla İstanbul’da da başka şehirlerde de özellikle çocuklarda bodurluk başladı. Yani 11 yaşında zannettiğiniz çocuğun 14 yaşında olduğunu görebiliyorsunuz. En acilen üzerinde durmamız gereken şey bu” dedi.

Akşener’in konuşmasından bir süre sonra Eskişehir’de iki gün önce kaldırıldığı hastanede yetersiz beslenme ve bakımsızlık tedavisi gören 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Türkiye son birkaç yıldır yaşadığı bu ekonomik krizin faturasını çok ağır ödeyecek.

Bir yılda 4 liradan 23 liraya yükselen süt fiyatı yine 200 liraya ulaşan et ve 1 kolisi 13 liradan 80 liraya yükselen yumurta… Bunlara ulaşamayan, ulaşsa bile yeterince seviyede alamayan ailelerin sayısı o kadar çok ki!

Krizin neden olduğu beslenme kaynaklı sorunlar, tıpkı Hollanda açlık kışı gibi belki de onlarca yıl sonra ortaya çıkacak!

Remzi Özdemir’in yazısı