Remzi Özdemir: Pay piyasasının kuşku duyacağı işler

Türkiye’nin en önemli şirketlerinden Doğuş Holding yaptığı açıklamada; “DOĞUŞ GYO’nun sermayesinin %93,6’sını temsil eden toplam 310.931.093.577 TL tutarındaki nominal hissesini, borsada işlem gören fiyattan %10 iskontolu DOAŞ’ye devrettiğini KAP’a bildirmiş.”

İşlemde, ”oralar buralar benim kime ne” anlayışı, bu örnek olayda bir kez daha ortaya çıkmış, GENEL KURULDAN ÖNCE borsa yatırımcına dahi sorma gereği duyulmamıştır.

Yani iş bitmiş, borsa yatırımcısı da moda tabiri ile genel kurulda “noter makama” dönüştürülmüştür. Sessiz ortağın sessiz kaldığı GENEL KURUL’da niyet/amel oylaması sıradanlaştıkça, niceliksel yatırımcı niteliksel yatırımcıya dönüşmedikçe, ”CEP TO CEP” değil, ceplere ortak olduğu hatırlatıldıkça süreç emrivaki olmayacaktır.

Düşünsenize DOAŞ ortakları kasamızda para var diyerek üzerinden şirket değeri biçiyor, bir sabah bakıyor para yok gayrimenkul var! Hadi buyurun mali analistler, kim kıymetli “cash is king” yani nakit kraldır diyenler, gayrimenkulde o kadar likit olmasa da iyidir mi diyecek?

Oysa, doğru bile olsa pay piyasasının “kuşku” duyacağı bu işlerde, ‘her bir hisse ortağımızdır, para isterken de şirket yönetirken de’ denmelidir. Borsa yatırımcısı “kim ki” değil “ortağımız” algısı gelmeli ve piyasa sağlığına kavuşmalıdır.

Remzi Özdemir’in yazısı