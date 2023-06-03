Remzi Özdemir: Mehmet Şimşek neyi değiştirecek, Erdoğan’ı mı?

Erdoğan’ın istediği bir düşük faiz politikası var.

Nitekim seçimden 2 gün önce yabancı bir kuruluşa verdiği demeçte faizleri daha da düşüreceğini söyledi.

Yani aynı politika devam edecek.

O halde Mehmet Şimşek neyi değiştirecek?

Erdoğan’ı mı değiştirecek?

İnandığı bir ekonomi tezi ile Türkiye’de yüzde 70 enflasyon yaratan, Merkez Bankası rezervlerinin tükenmesine neden olan Erdoğan’ı mı değiştirecek?

Mehmet Şimşek’in faizleri yüzde 25’e yükselteceği konuşuluyor.

O halde biz neden o kadar sıkıntı çektik?

Kaybolan 4 yılımızı kim geri verecek?

Madem Mehmet Şimşek’in elinde böyle bir formül vardı neden şimdiye kadar uygulanmadı?

Sorular sorular…

Remzi Özdemir’in yazısı