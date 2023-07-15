Remzi Özdemir: İtiraz etmeye hakkın yok

Diğer aday sana 15 bin lira emekli bayram ikramiyesi vereceğine söz verdi sen 2 bin lirada kalacağını söyleyen adaya verdin.

Emekli maaşını 20 bin lira yapmak istediğini söyleyen adaya değil de maaşını enflasyonla 300 doların bile altına getiren lideri tercih ettin.

Onun için itiraz etmeye hakkın yok.

Peki, ne yapacaksın?

KDV artışından ve zamlardan önce sabah erkenden marketlerin önüne gidip 10 lira daha ucuzuna tuvalet kâğıdı almak için kuyruğa gireceksin.

Telefonu yüzde 5 daha ucuza almak ve bir gecede yüzde 300 artan kayıt ücretinden etkilenmemek için komşu ülkenin sınır kapsında izdihama gireceksin.

1 lira daha ucuz ekmek almak için Halk Ekmek büfelerinin önünde 40 derecede 1 saat kuyrukta bekleyeceksin.

Ve tüm bunlara da itiraz etmeyeceksin.

Çünkü tüm bunlar senin rızanla yapılıyor!

Remzi Özdemir’in yazısı