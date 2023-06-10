Remzi Özdemir: Hadi fakirler tefeciler için daha çok çalışmaya

Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası’nın kasasını doldurabilecek mi?

Elbette doldurabilir!

Faizi basarsan tefeciler bir günde doldurur.

Şu anda Türkiye yurtdışından yaklaşık yüzde 9 ile borçlanıyor.

Bu tefeci faizi.

Yabancı Türkiye’ye dolar sokmanın karşılığı olarak daha fazla şey istiyor.

Bank Of America Türk lirasına yatırım yapmanın şartlarını açıklamış:

– Dolar 25 liranın üzerine çıkmalı.

– TCBM faizi yüzde 40’ın üstüne çıkmalı.

– Sermaye kısıtlamaları kalkmalı

Bunun Türkçesi şu:

1 milyon dolarımla 25 milyon lira alırım. Yüzde 40 faizle 1 yılda 35 milyon TL olur. Kur 24 liraya gevşer. 35 milyon lira ile döner 24 liradan 1.46 milyon dolar alır giderim diyor.

Sonra bizde başta AKP yöneticileri olmak üzer, Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’ı alkışlarız.

İyi ki geldiler ve bizi kurtardılar diye…

Hadi fakirler tefeciler için daha çok çalışmaya….

Remzi Özdemir’in yazısı