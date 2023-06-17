Remzi Özdemir: Eylüle kadar kimse dolarda sert hareket beklemesin

Doların 23-24 bandına çekileceğini daha önce de ifade etmiştim. Şu anda bu seviyeye geldi.

Faiz artışından sonra bu trend devam edecektir.

Merkez, kontrollü bir şekilde rezerv biriktirmeye çalışacak.

Bu nedenle Eylül ayına kadar kimse dolarda sert düşüş ya da yükseliş beklemesin.

Gelelim faize. Merkez ne yapacak?

Kimi kuruma göre yüzde 40’a çıkacak.

40 yıkıcı bir rakam ve buna kimse izin vermez. Şu an yüzde 8,5 olan gösterge faizi bana göre 8-10 puan arası bir artış mümkün.

Üstü olursa ne olur?

İşte onu düşünmek bile ürkütücü. Zamanında Türkiye faiz indirmeseydi ve makul bir seviyeye çekseydi bugün ne enflasyon ne de kur krizi yaşardık.

Sonuç olarak bir enkaz var ortada ve bu enkazın halen nasıl kalkacağını bilemiyoruz.

Yapılacak tek bir şey kısa vadede pozisyon almak.

Remzi Özdemir’in yazısı