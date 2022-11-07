Remzi Özdemir: Enflasyon olan ülkelerde bankalar uzun vade kredi vermek istemez

Bugün 1 milyon lira konut kredisi çektiğinizde ödeyeceğiniz faizden yaklaşık 50-55 puanlık bir fark kazınıyorsunuz. Daha da Türkçesi aldığınız kredi enflasyon karşısında yaklaşık 50 puan eriyecek.

Bu durumda banka zarar edecek siz kazanacaksınız.

İşte konut satışlarının patlamamasının nedeni de bu…

Banka sizin kazanmanız, kendisinin zarar etmemesi için bu krediyi vermiyor. Çünkü enflasyon olan ülkelerde bankalar uzun vade kredi vermek istemezler. Türkiye’de de böyle.

Siyasi irade bankalara baskıyla belirli kredileri verdiriyor ama bunlar sınırlı. Bankalar enflasyon ortamında bol keseden kredi vermek istemiyorlar.

Remzi Özdemir’in yazısı