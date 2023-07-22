Remzi Özdemir: Dön bu millet seni bekliyor

Hani bu Mehmet Şimşek bizi kurtaracaktı?

Hani Batı sermayesi gelecekti?

Hani Londra’dan oluk oluk dolar akacaktı?

Tam tersi, Mehmet Şimşek bitmiş tükenmiş halkın cebine el attı.

Daha fazla zam, daha fazla vergi.

Nefesimiz kesildi.

İşte o an bir umut ışığı doğdu: Mehmet Şimşek para getirmek için körfeze gitti.

İyi de bu adam neden Londra değil de Körfez’e gitti?

Sermayenin merkezi değil mi?

Mehmet Şimşek’in, Birleşik Arap Emirlikleri’nden 52 milyar getireceği açıklandı.

Açıklamada bazı anlaşmalar yapıldığı anlatılıyor ama somut bir şey yok.

Piyasa, Şimşek’in eli boş döndüğünü düşünüyor.

İşte tam o an Mehmet Şimşek faizleri yine beklentilerin altında yani 2,5 puan arttırdı.

Anlaşılan bizi yine kurtarsa kurtarsa Damat Berat Albayrak kurtaracak.

Umudumuz Berat Albayrak…

Dön bu millet seni bekliyor…

Remzi Özdemir’in yazısı