Remzi Özdemir: Çalışma Bakanlığı bu insanlık dışı çalışma sistemine müdahale etmeli

Türk bankacılık sistemi sadece ısınma yardımı değil, birçok özlük hakları konusunda da çalışanlarına karşı cimri davranıyor.

Tıpkı maaş zamları konusunda olduğu gibi.

Bankacıların 5 yıl önceki maaş ortalaması asgari ücretin 3,2 katı iken bugün asgari ücret seviyesine geriledi.

Bankalar personeline yapacağı zam için bile, asgari ücretin belirlenmesini bekledi.

Gelelim asıl soruya:

Kârları son bir yılda yüzde 600 artan bu bankalar personeline neden cimri davranıyor?

Sorunun yanıtı net: Köle pazarı işletme mantığı!

Uyguladıkları hedef performans sistemi ile çaresiz insanları yarış atı gibi koşturan, yorulanı da atan bir sistem yaratıldı. İnsan sirkülasyonu en yoğun olan sektör bankacılık maalesef.

Çalışma Bakanlığı bu insanlık dışı çalışma sistemine müdahale etmeli ve sektörde çalışma usul ve esasları yeniden belirlenmeli.

Remzi Özdemir’in yazısı