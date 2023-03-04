Diken

Yaramazlara biraz batar!

Remzi Özdemir: Böyle bir çılgınlığı AKP yapar mı?

Herkesin korktuğu ve dillendirmek istemediği bir alternatif var.

O da deprem bahanesiyle seçimlerin ertelenmesi.


Allah korusun!

Böyle bir çılgınlığı AKP yapar mı?

AKP yapmasa bile Yüksek Seçim Kurulu, “olmaz” diye bir rapor hazırlarsa ve AKP buna sarılırsa…

İşte o Türkiye için kabul edilmez olur.

AKP ve yönetimi belki rahat bir nefes alır ama emin olun Türkiye ağır bir bedel öder.

Dünyaya böyle bir şeyi kabul ettiremeyiz.

Borsa allak bullak olur ve en önemlisi, kasası 58 milyar dolar ekside olan Türkiye’de büyük bir kur krizi yaşanır.

Böyle bir olasılık var mı?

Remzi Özdemir’in yazısı

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