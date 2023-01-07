Remzi Özdemir: Borsadaki düşüşte üç etki var

Tam bir kâbus tam bir Kara Perşembe.

Gelelim yanıtı aranan soruya.

Her şeye rağmen borsa neden böyle çöktü?

Bu düşüşte 3 etki var.

Birincisi; Merkez Bankası’nın dövizle ilgili bankalara yazdığı talimat. 50 bin dolar üstü çıkacak para hakkında rapor ve belge istenilmesi sermaye kontrolü olarak algılandı. İnsanlar korktu.

İkinci neden; Ekrem İmamoğlu davası. İmamoğlu’nun bu ay içinde görevden alınabileceği iddia ediliyor. Bu da rahatsızlık yarattı.

Sermayeyi ürküten 3. gelişme ise MHP’de yaşanan son olaylar. Ankara’da işlenen cinayet ve iktidar ortaklarını etkileyebilecek olması.

Sonuç olarak sermaye artık ürkmeye başladı ve AKP’nin çektiği baraj yıkılmaya başladı.

Remzi Özdemir’in yazısı