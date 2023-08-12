Remzi Özdemir: Borsada sosyal medya vurgunu

Twitter fenomeni. Yaklaşık 300 bin takipçisi var.

Yaptığı analizlerin(?) dışında bol bol milliyetçilik paylaşımı var. Tabii ki AKP yanlısı bir görüntü veriyor.

Sosyal medya fenomenlerinin sık sık başvurduğu bir yöntem. AKP’ye yakın gibi görünmek.

Aslında AKP’nin bu tür adamlardan haberi bile yok.

Halka arzlarda en çok başvurulan adam.

Pazarlama önceden başlıyor. Günler öncesinden süper tüyo geliyor.

Sonra izahnameyi fotoğraflarla süsleyip şirketi parlatıyor.

Bir de oyuncuların satılacak malı pazarlama görevi var.

Yüzde 400-500 prim yapmış senedi Twitter üzerinden pazarlıyor.

İşlem bittikten sonra bu genç Boğaz Köprüsü üzerinde 20 milyonluk arabası ve kolunda 4 milyonluk saati ile poz veriyor.

Bu ve bunun gibi sosyal medya üzerinden hisse pazarlayan onlarca isim var.

Adam hisse senedi yazıyor o hisseyi yazdıktan bir gün sonra düşmeye başlıyor. Birileri milyon lot satıyor.

SPK inceleme yapıyor bunu yazanın işlemi yok. Oysa resmen bu işe aracılık etmiş durumda.

SPK’nın bu konuda elini güçlendirecek yasalar çıkartılmalı.

Ağır para ve hapis cezaları getirilmeli.

Remzi Özdemir’in yazısı