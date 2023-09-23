Remzi Özdemir: Borsacılar acilen yabancı duasına çıkmalı

Her ne kadar Merkez Bankası’nın faiz artışı borsayı etkilememiş gibi görünse de aslında bal gibi ilgilendiriyor.

Bunu bir süre sonra göreceğiz.

Nasıl olacak?

Kredi ile taşınan hisselerin maliyeti.

Faizler düşük iken aracı kurumlar müşterilerini yüzde 20 faiz ile fonluyordu. 2 tavanda faiz maliyeti çıkıyordu.

Oysa şimdi faiz artışı ile birlikte hisse kredisi yüzde 90’a dayandı. Eğer temerrüde düşerseniz bunun maliyeti yüzde 120.

Yani yüzde 80-90 ile kredili hisse taşımak için yürek lazım.

Borsa artık ucuz değil. Beklenen yabancı da gelmediği için taşınan mallar satılamıyor.

Herkes gırtlağa kadar senette.

Artan yatırımcı sayısı da kurtarmıyor. 8 milyona ulaştı yatırımcı sayısı ama bakıyorsun ki bu para girişi 5-10 bin liralık portföy.

Bunların da büyük bölümü harçlık çıkartmak için banka kredisi ile gelen küçükler.

Yani borsada kredili bir saadet zinciri oluşmuş durumda. Artan kredi faizi bu zinciri zorluyor.

Peki kopar mı?

Ben bu soruya şöyle yanıt vermek istiyorum:

Geçen yıl 4 lira olan bir banka hisse senetlerini 30 liradan alacak yabancı gelmez ise kopacaktır.

Borsacılar acil olarak yağmur duasının yanı sıra yabancı duasına da çıkmalı.

Remzi Özdemir’in yazısı