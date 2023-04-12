Rekor: Michael Jordan’ın ‘Son Dans’ı 2,2 milyon dolara satıldı

ABD’li efsane basketbolcu Michael Jordan’ın 1998 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Finalleri ikinci maçında giydiği ayakkabı 2,2 milyon dolara (yaklaşık 42 milyon 500 bin lira) satıldı.

Fotoğraf: VCG

Jordan’ın Chicago Bulls formasını o gün son kez giymesi ve kariyerindeki altı şampiyonluktan sonuncusuna ulaşması nedeniyle ‘Son Dans’ adıyla spor literatürüne geçen ayakkabı, açık artırma usulüyle satışa çıkarılmıştı.

Yıldız basketbolcunun kariyeri boyunca giydiği 23 numaralı ikonik formasına atıfta bulunarak ‘Jordan Yılı’ konseptiyle düzenlenen müzayedede, ayakkabıların 2 ile 4 milyon dolar arasında rekor bedelle alıcı bulması öngörülüyordu.

BBC’nin haberine göre ayakkabı, 2,2 milyon dolara satıldı. Böylelikle Jordan’ın ayakkabıları şimdiye kadar satılan en pahalı ayakkabı.

Jordan’ın 1998 NBA Finalleri’nde giydiği forma da 2022’de 10 milyon 100 bin dolara satılmıştı.