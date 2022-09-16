Rekor: Michael Jordan’ın ‘Son Dans’ forması 10,1 milyon dolara satıldı

Ünlü basketbolcunun 1998 NBA finallerinin açılış maçında giydiği forma, ‘tarihsel öneme sahip spor eşyaları arasında bugüne kadar satılan en pahalı parça’ olarak rekor kırdı.

Sotheby’s müzayede evi formanın taraftarlar ve spor camiasından büyük ilgi gördüğünü açıkladı.

Netflix’in The Last Dance (Son Dans) belgeselinde de yer bulan forma Michael Jordan kariyerinin altıncı ve son kupasını kazandığı döneme ait.

Tüm zamanların en iyisi

Toplamda 20 teklif aldıklarını söyleyen müzayede görevlisi Brahm Watcher “bugünkü rekor bir kez daha Michael Jordan’un tüm zamanların en iyisi olduğunu gösterdi” dedi.

Jordan birçok kişi tarafından basketbol tarihinin en iyi oyuncusu olarak görülüyor. Kariyerinin çoğunu Chicago Bulls ile geçiren oyuncu küresel bir ikon oldu ve NBA’in dünya çapındaki profilinin yükselmesine yardımcı etti.

Önceki rekor Maradona’ya ait

Jordan’ın forması, 1986 Dünya Kupası’nda futbol yıldızı Diego Maradona’nın giydiği bir gömlek için ödenen 9,28 milyon dolarlık bir önceki rekoru geride bıraktı.

Babasının Kuzey Carolina’da öldürülmesinin ardından Ekim 1993’te basketbolu aniden bırakan yıldız basketbolcu şu anda 59 yaşında ve kariyerinin son NBA maçını 2003 yılında oynadı.