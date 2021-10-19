Rekabet Kurulundan Sahibinden’e soruşturma

Muğla’nın en güzel ve değerli koylarından olan Karacasöğüt’e marina inşa edilmesi planlanıyor. Bölge hem 1’inci derece arkeolojik sit alanı hem de 1’inci ve 3’üncü derece doğal sit alanı. Kültürel ve tarihi mirası tehdit eden marina projesinin yapacak olansa vakıf adı altında MUÇEV limited şirketi.