Reha Kapsal: Kuntz geldiğinden beri milli takımın oyununda gözle görülür gelişme yok

Stefan Kuntz milli takıma ilk kez yogayı getirip, farklı yenilikler yapabilir. Bunlar olumlu işler ama bundan daha önemlisi güncel işler!

Milli takımın top ayağındayken kapalı savunmaları açmak gibi bir anahtarı cebine koyması lazım. Farklı hücum çeşitliliğini, geniş hücum yelpazesini kazanmak, Kuntz’un getireceği yeniliklerden çok daha önemli.

Kuntz geldiğinden beri milli takımın oyununda gözle görülür bir gelişme yok. İçgüdüsel, spontane, bireysel performanslarla çözüme gitmeyen, maalesef doğru ve gerçekçi olmayan bir oyun anlayışımız var.

Reha Kapsal’ın yazısı