Recep Genel: Krizden krize sürüklenen bir ülkede, daldaki yaprak misali tutunmaya çalışarak yaşıyoruz

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Krizden krize, kaostan kaosa sürüklenen bir ülkede, daldaki yaprak misali tutunmaya çalışarak yaşıyoruz. Adeta “Yangından önce kurtarılacaklar” listesine koyacak bir şeyimiz olmadan, boşlukta savruluyoruz. Geriye dönüp baktığımızda, elde avuçta kırık dökük anılardan başka bir şey de yok.

Kötülük varsa iyilikte var. İyi insanların yüzü suyu hürmetine bereketiyle gelsin bayram. Biraz olsun rahat bir nefes alalım. Günler üstümüze çullanmasın.

Gülümse… TV’de iyi bir film bulursun birazdan, bugün boş ver her şeyi…

Ne varsa artık, sonra bakarız…

İyi bayramlar…

Recep Genel’in yazısı