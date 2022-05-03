Real ile City final bilet için sahaya çıkıyor

Real Madrid, 4-3 kaybettiği Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında yarın Manchester City’yi ağırlayacak.

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İspanya’nın başkenti Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00’de. Maç Exxen’den canlı yayınlanacak.

İngiltere Premier Lig’de Liverpool’la şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City skor avantajını değerlendirme peşinde.

Real Madrid’se La Liga’da şampiyonluğu ilan etmesi sonrası 2018’den bu yana ilk finalini oynamak istiyor.

Real daha önce 17 kez final oynayıp kupayı müzesine 13 kere götürdü. City ise finale çıkması durumunda bu bir ilk olacak.