Rapor: Şubatta 16 kadın öldürüldü, 21 ölüm şüpheli

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre şubatta 16 kadın öldürüldü. 21 kadının ölümüyse şüpheli.

Fotoğraf: Emre Orman / csgorselarsiv.org

Platforma göre şubatta öldürülen 16 kadından dördünün katili evli olduğu erkekti.

Dördü eski eşi, üçü oğlu, ikisi eskiden birlikte olduğu erkek, biri birlikte olduğu erkek, biri babası, biri de akrabasıydı.

16 kadından 11’i kendi evinde öldürüldü. Bu yaklaşık yüzde 70’lik bir oran.

Rapora göre 1 Mart 2024-1 Mart 2025 arasında 239 kadının aile üyesi erkekler tarafından öldürüldü. Bunların 154’ü eş, 26’sı baba, 22’si oğul, 27’si erkek akraba, 10’u da erkek kardeşti.

Kadınlar hangi bahaneyle öldürüldü?

Şubatta öldürülen 16 kadından üçü boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek gibi kendi hayatına dair kararlar almak istemesi nedeniyle öldürüldü.

Bir kadın, oğlunun çalışmaması hakkında konuşması bahanesiyle öldürüldü.

12 cinayetin nedeniyse belirlenemedi.

Şüpheli kadın ölümleri

Platform şubatta şüpheli bulunan 21 kadın ölümünün aydınlatılması için de çağrı yapıldı.

Raporda intihar, kaza veya doğal ölüm gibi gösterilen şüpheli ölümlerin sayısında pandemiyle birlikte ‘çok ciddi’ bir artış olduğu yazıldı.