Rapor: Ağustosta 31 kadın cinayeti, 21 şüpheli ölüm

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporuna göre, geçen ay 31 kadın cinayeti işlendi. 21 kadın ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Reuters

Rapora göre, kadınların 13’ü boşanmak istemek, barışmayı ve ilişkiyi reddetmek gibi nedenlerle öldürüldü.

Bir kadın cinayeti ekonomik nedenlerden ötürü işlenirken , 17 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

2021 Ağustos ayında;



▪️#31Kadın cinayeti, 21 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti.



Ağustos ayı raporumuzun tamamını okumak için: https://t.co/h9NSiZCbzU pic.twitter.com/AnzoOjzclU — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) September 4, 2021

Raporun devamında şunlar kaydedildi:

“Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.

Ağustos ayında öldürülen 31 kadının altısı evli olduğu erkek, beşi akrabası, dördü eskiden evli olduğu erkek, dördü babası, üçü tanıdık, üçü oğlu, biri evlenme teklifini reddettiği erkek, biri birlikte olduğu erkek, biri kardeşi, biri tanımadığı bir erkek, biri konuşma isteğini reddettiği erkek tarafından öldürülmüştür. Bir kadının ise fail ile olan yakınlığı bilinmemektedir.

Kadınların 22’si evinde, üçü ıssız yerde, ikisi sokak ortasında, biri arazide, biri işyerinde, biri minibüste, biri evin dışında bulunan tuvalette öldürülmüştür.”