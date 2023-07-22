Rahmi Turan: Yüzde 52 ne diyor bu duruma?

Artık gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi.

Birkaç gün önceki yazımda “Ağır zamların geleceği belliydi, millet seçimde oy verirken bunu düşünmeliydi” demiştim. Birçok okurdan itiraz geldi. ”Biz oy vermedik!” dediler. Evet, “Tek Adam” rejimine seçmenin yüzde 48’i oy vermedi ama yüzde 52’si oy verdi.

Memleketin geldiği durum ortada!

Şimdi merak ettiğim konu şu: Yüzde 52 ne diyor bu duruma? Oy verdiği iktidarın zamlarını, dayatmalarını nasıl karşılıyor? Tepemize inen vergilerden memnun mu? Hâlâ “Dünya bizi kıskanıyor” “Türkiye Yüzyılı’nı başlattık” gibi abartılı sözlere inanıyorlar mı? Yoksa, hamaset ve popülizme inanmanın ülkeyi ne hale getirdiğini idrak ettiler mi?

Seçimi kazanan yüzde 52’nin hâlâ zafer coşkusu içinde olduğunu sanmıyorum. Çünkü ekonomik yangının alevleri onları da sardı.

8 ay 9 gün sonra (31 Mart 2024’te) “Belediye Seçimleri” var. Vatandaşın önümüzdeki 5 yıl içinde iktidardan hesap sorabileceği tek gün, o gün!

Rahmi Turan’ın yazısı