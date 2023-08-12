Rahmi Turan: Yüzde 25 cinayetleri

Gazetelerde sık sık “Yüzde 25 cinayetleri” haberlerine rastlıyoruz. Nedir bu “yüzde 25 cinayetleri?”

Ev sahibi-kiracı arasındaki kira tartışmalarının sonuçları!

Bazen kiracı, bazen de ev sahibi ölüyor, kira krizi büyüyor! Vergiler ve akaryakıt başta, her şeye orantısız zamlar yapılırken…

Ödenmiş Motorlu Taşıtlar Vergisi “ek vergi” çıkartılarak yüzde 100 artırılırken… Emlak vergilerine yüzde 62 zam bindirilirken…

Hayatın doğal akışına ters olarak iktidarın kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlaması toplumun dengesini bozdu ve bu yasa, ev sahibi ile kiracıyı karşı karşıya getirmekten başka bir işe yaramadı.

Gazetelerde hemen her gün, kiracı ve ev sahipleri kavgaları yer alıyor.

Bu çatışmaların bazıları yaralanma veya ölümle bitebiliyor!

Liberal ekonomilerde faşist dayatmalar olmaz!

İktidarın bu soruna akılcı bir çözüm yolu bulması gerekiyor.

Ayrıca şunu sormak lâzım: “Yüzde 25 cinayetlerinin vicdanî sorumluları kimdir?”

Rahmi Turan’ın yazısı