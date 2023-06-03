Rahmi Turan: Yedi TV kanalı topun ağzında

Daha dün bir, bugün iki derken, tehdit başladı erken… Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” müjdesini verdiği aynı gün, başlayan dönemin ilk işaretini gördük. Radyo Televizyon Üst Kurulu RTÜK’ün, seçimlerde iktidarı eleştiren 7 TV kanalını hedef alarak inceleme başlatması, önümüzdeki dönemin nasıl olacağını gösteriyor gibiydi…

Topun ağzında SCZ, Fox Tv, Halk Tv, Flash Haber, KRT, Tv 5 ve Tele-1 var. Muhalefete hakaretler yağdıran, iftiralar atan yandaş kanallara hiçbir inceleme yok! Sevsinler onun vicdanını, adaletini, demokratlığını!

Rahmi Turan’ın yazısı