Rahmi Turan: Türkiye’ye yakışıyor mu bu?

Son 20 yıl AKP’nin iktidarda olduğu yıllardır ve bu süre içinde hemen her alanda olduğu gibi futbolda da geriledik, hatta çöküp yok olduk! 85 milyonluk Türkiye’ye yakışıyor mu bu? Koca ülkeden Dünya Kupası’na katılacak kalitede bir takım neden çıkartamıyoruz? Fas, İran, Tunus, Senegal, Suudi Arabistan dahil birçok ülke şampiyonaya katılırken Türkiye’nin katılamaması neden? Türk futbolu bilgisiz ellerde de ondan! Nerede Türkiye Futbol Federasyonu? Nerede Spor Bakanı? Nerede Genel Müdür ve diğer spor allameleri? Bunlar hiç olmasalar da, futbolda daha kötü durumda olamayız!
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