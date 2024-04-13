Rahmi Turan: 'Tek Adam Sistemi' ile yönetilmeye başladıktan sonra ülkenin dengesi bozuldu

Beş yılda bu hale geldik!

Önce ekonomi bozuldu!

Piyasalar dikiş tutmaz hale geldi…

Yapılan iş sadece teselli vermek… “Fiyat artışları kontrole alınacak, enflasyon düşecek” gibi avutucu lafları bol bol duyuyoruz. Ortada düşen hiçbir şey yok!

Her geçen gün derinleşen ekonomik kriz, bayramın bile tadını kaçırdı!

Ülkedeki bu yönetim sisteminin yeniden tartışılmasında büyük fayda var!

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sürekli müjdeler veriyor.

Dünya Bankası, Türkiye’ye aktardığı kaynak tutarını 17 milyar dolardan, 35 milyar dolara yükseltme kararı almış. Bu kapsamda ilk 3 yıl içinde 18 milyar dolarlık finansman sağlanacakmış, vs…

Mehmet Şimşek’in müjde gibi açıkladığı kredi kadar miktarı, Merkez Bankası seçimlerden önce (döviz kurlarını bastırmak için) bozuk para gibi harcamıştı. Şimdi 3 yıl içinde 18 milyar dolar gelecek diye umutla bekleşiyoruz.

O paraların geleceği de inşallah lâfta kalmaz! Ben şahsen para gelmeden inanmam…

Rahmi Turan’ın yazısı