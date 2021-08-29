Rahmi Turan: Taliban’ı destekleyen kadınlara ‘Cumhuriyet Kadınları’ denilebilir mi?

“Cumhuriyet Kadınları Derneği” diye bir dernek var… Ne biçim Cumhuriyet kadınlarıdır bunlar, anlamak zor!

Afganistan’da yönetimi ele geçiren kanlı Taliban’ı destekleyen kadınlara Cumhuriyet Kadınları denilebilir mi?

Hâlâ orta çağ ilkelliğinde yaşayan, şeriat hükümlerini uygulayan, el kesen, kelle koparan, kadınlara hak tanımayan, burka giymeyi reddeden kadınları taşlayarak öldüren, köktendinci, gerici bir yönetimi desteklemek için o kadınların akıldan yana eksikleri olması gerekiyor!

Çünkü hiçbir canlı, bile bile kafasını kasap bıçağına uzatmaz!

Taliban gericidir. Taliban’ı desteklemek Cumhuriyet devrimlerini inkâr etmek demektir.

O kadınlar unutmasın ki, nerede kadın eziliyorsa orada insanlık suçu vardır.

Rahmi Turan’ın yazısı.