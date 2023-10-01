Rahmi Turan: Özgür Özel’in vahim hatası

Özgür Özel’in kendisini savunmak için, onu eleştiren gazetecileri (hiç ayrım yapmadan) Genel Merkez’le ilişkili olarak göstermesi, vahim bir hata oldu. İşkembeden atmadıysa ve bildiği bir şey varsa bunu mutlaka açıklamak zorundadır.

Liderliğe soyunan bir siyasetçi, her şeyden önce sinirlerine hâkim olmalı, eleştirilere kızmamalı, hatalarını söyleyenlere karşı hoşgörülü olmalı, her türlü eleştiriden faydalanmaya bakmalı. Akıllı bir siyasetçi, gerçekten lider olmak istiyorsa böyle yapmalı! Aksi halde onda “Liderlik kumaşı” yok demektir ve genel başkan olsa bile iyi bir lider olamaz! Özgür Özel “Değişim vaadi” ile yola çıktı. Bu nedenle, “Değişim derken yalnız kişilerin ve koltukların değişmesinden söz ediyorsan, öyle değişim olmaz!” diyenlere kızmamalı, onları saldırganlıkla ve Genel Merkez’e “müzahir olmakla” suçlamamalı, planı-programı, nesi varsa onu anlatmalı! Aksi halde kazanma şansı olmaz!

Rahmi Turan’ın yazısı