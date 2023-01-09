Rahmi Turan: Ne kadar paranız varsa, o kadar sağlıklısınız

Türkiye’de sağlık bir felâket halini aldı! Devasa şehir hastaneleri yaptılar ama doktorları kovdular… Yeterli doktoru olmayan hastane ne işe yarar? Sağlık sorunlarına çözüm bulması gereken iktidar, ayrılmak isteyen doktorlara kızıp “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” deyince ipler koptu, devlet hastanelerinden 13 bin 550 doktor istifa etti. Şimdi her ay 220 hekimimiz başka memleketlerde çalışmaya gidiyor. Ülkemizde bin bir emekle uzun yıllarda yetişen ve çaresiz kalıp yurt dışına giden doktorlarımızın sayısında 40 kat artış var. Devlet hastanelerinden randevu almak bile sorun haline geldiği için vatandaş özel hastanelere mahkûm edildi! Ancak… Özel hastaneler ateş pahası! Ne kadar paranız varsa, o kadar sağlıklısınız. Paranız yoksa çile çekmeye ya da ölmeye hazırlanın. Böyle devlet olur mu?
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