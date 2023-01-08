Rahmi Turan: Kimden talimat alıp da olaya karıştılar?

MHP camiasının önemli bir ismi olan Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Doçent Sinan Ateş’in, motosikletli iki tetikçi tarafından öldürülmesinden bu yana 8 gün geçti. Ortalık hâlâ toz-duman… Cinayeti organize ettikleri iddia edilen 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aranan daha birçok şüpheli var! Hapse atılan sanıklar arasında 2 Özel Harekât Polisi’nin de bulunması çok düşündürücü! Kimden talimat alıp da olaya karıştılar?
SON HABERLER
Demirtaş seçim uyarısı yaptı, motivasyon istedi
Selahattin Demirtaş, seçimlerin kazanılması için ‘özellikle genç ve kadınlara’ motivasyonlarını yüksek tutmaları için tavsiyede bulundu.
AYM’nin ‘kötü muamele’ kararı verdiği polis, emniyet müdürü yapıldı
CANAN COŞKUN [email protected] @canancoskun Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Gezi Parkı eylemleri sırasında bacağından yaralanan Aydın Aydoğan’la ilgili kötü muamele yasağını ihlal ettiklerine hükmettiği polislerden Kenan Şaban Süzgün’ün kasımda 1’inci sınıf emniyet müdürü yapıldığı ortaya çıktı. Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle yaralanan Aydın Aydoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında 2013’te suç duyurusunda bulunduktan sonra polisler […]
AKP’li isim, HDP’nin kararından ‘kazanma’ ihtimali aradı
AKP’li isim HDP’nin aday çıkarması durumunda seçimlerin ikinci tura kalacağını, ilk turda sonuçlanırsa da Erdoğan’ın kazancağını savundu.
Yeni haftada 41 ilde kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık tahmin raporuna göre 41 ile kar yağışı geliyor.
Zelenski: Rus ordusu, ateşkese rağmen Ukrayna mevzilerine saldırıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’yı, Ortodoksların Noel bayramı dolayısıyla ilan ettiği 36 saatlik ateşkes sırasında Ukrayna’ya saldırı düzenlemekle suçladı.
BOTAŞ: İran’dan gaz teslimatı yüzde 70 azaldı
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye’ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak’tan itibaren yüzde 70 azaldığını bildirdi.
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı’nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.
HDP: Bizle müzakere edilirse ortak bir adayda elbette buluşmak isteriz
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın “HDP kendi adayıyla seçime girecek” açıklamasına ilişkin konuşan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç, Oruç, “Bizle müzakere edilirse elbette ki ortak bir adayda buluşmak isteriz, Buluşulmuyorsa da kendi adayımızı belirleriz” dedi.
FDA’dan Alzheimer için bir ilaca daha onay: Zihinsel gerilemeyi yüzde 27 yavaşlatıyor
Alzheimer hastalığının tedavisi için ilaçlar geliyor. FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu), Haziran 2021’de onay verdiği ‘Aducanumab’dan (ticari adı Aduhelm) sonra dün ‘Lecanemab’a (ticari adı Lequembi) hızlandırılmış onay verdi.
Mardin’de şüpheli kadın ölümü: ‘İntihar etti’ denilen halasının kızı da başından vurulmuştu
Mardin’in Nusaybin ilçesinde 18 yaşında Nergiz İlgün isimli genç bir kadın, şüpheli şekilde hayatını kaybetti.