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Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: Kimden talimat alıp da olaya karıştılar?

MHP camiasının önemli bir ismi olan Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Doçent Sinan Ateş’in, motosikletli iki tetikçi tarafından öldürülmesinden bu yana 8 gün geçti. Ortalık hâlâ toz-duman… Cinayeti organize ettikleri iddia edilen 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aranan daha birçok şüpheli var! Hapse atılan sanıklar arasında 2 Özel Harekât Polisi’nin de bulunması çok düşündürücü! Kimden talimat alıp da olaya karıştılar?

Rahmi Turan’ın yazısı


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AYM’nin ‘kötü muamele’ kararı verdiği polis, emniyet müdürü yapıldı

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HDP: Bizle müzakere edilirse ortak bir adayda elbette buluşmak isteriz

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