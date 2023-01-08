Rahmi Turan: Kimden talimat alıp da olaya karıştılar?

MHP camiasının önemli bir ismi olan Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Doçent Sinan Ateş’in, motosikletli iki tetikçi tarafından öldürülmesinden bu yana 8 gün geçti. Ortalık hâlâ toz-duman… Cinayeti organize ettikleri iddia edilen 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aranan daha birçok şüpheli var! Hapse atılan sanıklar arasında 2 Özel Harekât Polisi’nin de bulunması çok düşündürücü! Kimden talimat alıp da olaya karıştılar?

Rahmi Turan’ın yazısı