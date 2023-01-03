Rahmi Turan: Kılıçdaroğlu ile iktidarın çekişmesinden vatandaş kazanıyor

Aradan geçen 3 yılda EYT’lilerin ıstırabı dağ gibi büyüdü. Kılıçdaroğlu “Söz veriyorum, bu sorunu çözeceğim” deyince iktidarın tavrı değişti, “Seçim kaybetsem bile yapmam” diyen Sayın Cumhurbaşkanı zorda kaldığı için geri adım atarak 2 milyon 250 bin EYT’liye emeklilik hakkı tanıdı. Kılıçdaroğlu şimdi “Ben ne diyorsam yapıyorlar. Sıra otomobildeki ÖTV’de” diyor ve Erdoğan’a: “Nasılsa yapacaksın, yapacağını biliyorum, beni yorma!” diye sesleniyor. Kılıçdaroğlu ile iktidarın çekişmesinden vatandaş kazanıyor, muhalefet sıkıştırdıkça iktidar (oy kaygısıyla) kesenin ağzını açıyor.

Rahmi Turan’ın yazısı