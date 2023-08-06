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Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: Hani iktidarın vadettiği huzur, refah, bolluk?

Millet füze hızıyla artan fiyatlardan kırılıyor. Tüm mallara bu kadar acımasızca zam yapılır mı? Hani iktidarın vadettiği huzur, refah, bolluk? Vaatler bir an mıydı, o sözler yalan mıydı? Aklı başında ekonomistler “Bunlar daha iyi günler. Çok beter günler gelecek yakında” diyorlar. “Petrol bulduk” “İhracatta rekor kırdık” “Avrupa bizi kıskanıyor” “Karadeniz doğalgazı bizi ihya edecek” “Petrol satan ülke olacağız” “Muhalefet hain, terörist” filan diyorlar ve bu gibi hayali laflarla seçim kazanıyorlar.

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