Rahmi Turan: Hakan arayanları devlete ihanet etmekle suçlayanlar özgürlükçü bir Anayasa yapamazlar!

Anayasa yapmak isteyenlerin sakin ve soğukkanlı olması, herkese şefkatli davranarak millete güven vermesi, halkın hayat şartlarını iyileştirmesi lazım. Bu iktidar seçimi kazandı ama, tüm millette güven verebildi mi? Sert, gergin, sinirli hali, laiklik ve Atatürk karşıtlığı ile AKP iktidarı toplumun büyük bir kesimine güven veremiyor. Demokrasilerde anayasaları görev başındaki meclisler yapmaz. Anayasaları, özgürlükler konusunda hassas olan, demokrasiyi insanca yaşam tarzı olarak gören, siyasetten uzaklaşmış, tarafsız, deneyimli, hukuka saygılı kişilerden oluşturulan “Kurucu Meclis”ler yapar.

Sorgulayan, hak arayan, düşünce ve fikirlerini açıklayan yurttaşları devlete ihanet etmekle bir tutanlar kesinlikle özgürlükçü bir Anayasa yapamazlar!

Rahmi Turan’ın yazısı